25.05.2017 - 11:00 Diesel-Nachrüstungen Autohersteller präsentieren ersten Vorschlag

Stuttgart (dpa). – Angesichts drohender Diesel-Fahrverbote hat sich die Autobranche in Gesprächen mit dem Landesverkehrsministerium Baden-Württemberg beim Thema Nachrüstungen doch etwas bewegt. Nachdem die Hersteller technische Lösungen wochenlang so gut wie ausgeschlossen hatten, seien bei einem Treffen in Stuttgart erste Wege aufgezeigt worden, wie Fortschritte beim...