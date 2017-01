Wege in das Projektmanagement

München. – Das sogenannte Building Information Modeling (BIM) ist derzeit in aller Munde. Trotz oder gerade wegen des intensiven öffentlichen Diskurses um das digitale Planen und Bauen sind viele Unternehmen nach wie vor skeptisch. Was ist BIM eigentlich, wie weit greift es und ab wann bzw. in welchem Umfang muss ich mich damit beschäftigen? Markus Thretheway, Vice President Management beim Softwarehersteller Allplan, gibt Antworten auf diese Fragen. Baumaschinen und -geräte werden unablässig weiterentwickelt. Viele Entscheider in der Bauwirtschaft wissen heute, dass auch Ihre Planungsabteilungen vor einem großen Wandel stehen. Digitale Arbeitsmethoden sind in allen Unternehmen Standard und müssen mit der zunehmenden Komplexität vieler Bauvorhaben mithalten. Die etablierte Arbeitsmethode BIM (Building Information Modeling) schafft Mehrwerte, weil Planer und Facility Manager mit standardisierten Prozessen und Werkzeugen über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks zielorientiert zusammenwirken. BIM stellt sämtliche Informationen zu Abmessungen und Lage der Bauteile sowie deren konkreten Eigenschaften, wie z. B. bauphysikalische Merkmale, Kosten, Material, Gewerk und Brandschutzklassen digital dar. Da alle Planungsbeteiligten auf die gesammelten Projektdaten zugreifen und diese gemeinsam nutzen können, steht über den gesamten Lebenszyklus des Bauwerks, von der frühesten Idee bis hin zum Rückbau, eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage zur Verfügung.



Auch die Bundesregierung setzt aktiv auf BIM. Der 2016 entwickelte Stufenplan von Bundesminister Alexander Dobrindt sieht die Einführung von BIM in drei Schritten vor: Nach einer Vorbereitungsphase und einer Pilotphase soll BIM ab 2020 bei allen neu zu planenden Projekten des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) eingesetzt werden. Entscheider in Bauunternehmen können folglich darauf setzen, dass die Arbeitsmethode BIM künftig zum Standard in der Bauindustrie wird.



Vorteile von BIM

Mit BIM gewinnt ein Bauprojekt an Transparenz, dadurch erhöht sich die Qualität der Planung und auch die Kosten- und Terminsicherheit wird gesteigert. Dabei ist BIM viel mehr als eine softwaretechnische Umsetzung, bei dem ein 3D-Modell erstellt und genutzt wird. Es ist eine Arbeitsmethode, die Menschen über hochmoderne Technologien verbindet.



Um Bauvorhaben erfolgreich durchzuführen, müssen alle Planungsbeteiligten disziplinübergreifend und reibungslos miteinander arbeiten. Die Herausforderung in der Zusammenarbeit liegt darin, alle relevanten Informationen aus den verschiedenen Disziplinen zentral zusammenzuführen, abzugleichen und allen Beteiligten den jeweils aktuellsten Planungsstand zur Verfügung zu stellen. Mit BIM wird die Kommunikation und Zusammenarbeit im Projekt transparenter als bisher. BIM macht es auf Grundlage eines digitalen Bauwerksmodells – dem BIM-Koordinationsmodell – möglich, sämtliche Prozesse im Lebenszyklus eines Bauwerks virtuell darzustellen. So können von Anfang an Entscheidungen durch aussagekräftige Simulationen geprüft und gestützt sowie Abläufe optimiert werden.