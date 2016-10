Pforzheim (ABZ). – Die Digitalisierung hält Einzug innerhalb der Baubranche. Im Hochbau werden Potentiale zunehmend durch Building Information Modeling (BIM) ausgeschöpft, indem die Bauausführung gezielt durch Softwarelösungen unterstützt wird. Auch im Bereich des Straßenbaus werden zunehmend Potentiale durch Digitalisierung und Vernetzung offen gelegt. Zu den Pionieren auf dem Gebiet der Prozessoptimierung zählt das 2011 gegründete Beratungsunternehmen Volz Consulting, das mit BauProzessOptimierung (BPO) eine unabhängige Prozesslösung anbietet.



Mit BPO arbeiten nach Aussage von Volz Consulting bereits mehr als 20 Lizenznehmer in sechs Ländern. Die BPO Lizenznehmer brächten es in Summe auf etwa 10 Mio. t Asphalt pro Jahr, was etwa 25 % der jährlich in Deutschland hergestellten Menge Asphalt entspreche. Bereits 2014 entschied sich Wolff & Müller die Prozesse im Infrastrukturbau grundlegend zu überarbeiten, um sich im Wettbewerb künftig besser behaupten zu können. Man entschied sich frühzeitig für die Prozesslösung des Pforzheimer Beratungsunternehmen Volz Consulting.



Mit BPO kann die Arbeitsvorbereitung einfacher, schneller und besser durchgeführt werden, heißt es in einer Mitteilung von Volz Consulting. Während der Bauausführung werden die Prozessbeteiligten vernetzt, wodurch ein Soll-Ist-Vergleich in Echtzeit entsteht. Abweichungen können direkt erkannt und Handlungsalternativen eingeleitet werden. Nach der Bauausführung stehen Auswertungen und Analysen zur Verfügung. Am 26. Mai bahnte sich die Sonne am Rande des Harzes bei Wernigerode den Weg durch die Nebelfelder Sachsen-Anhalts. Die ländliche Idylle der Region konnte jedoch nur schwer verbergen, dass in diesen Tagen mehr als 15 000 t Asphalt auf der B6n eingebaut werden sollten. Das Warmlaufen der Maschinen verriet, dass es schon in wenigen Minuten losgehen sollte. Punkt 7.00 Uhr kippte der erste Lkw mit Bindermaterial beladen in den Beschicker des InLine Pave. Doch etwas sollte anders sein als sonst: Der Asphalt sollte innerhalb von vier Tagen nicht nur heiß auf heiß, sondern auch heiß an heiß mit einem zweiten, parallel fahrenden InLine Pave eingebaut werden.



Trotz der angelaufenen Logistikkette von mehr als 50 Lkw und fünf Mischanlagen blieb Thomas Mazureck, Einbaumeister bei Wolff & Müller, ruhig und gelassen. In einer Hand hielt er einen Tablet-PC, der alle wichtigen Informationen in Echtzeit bereitstellte: "Mit BPO wird der gesamten Einbauprozess in Echtzeit transparent gemacht. Die Lkw im Zulauf zur Baustelle werden mit ihrer voraussichtlichen Ankunftszeit dargestellt und die eingebaute Tonnage automatisch bilanziert. Der Materialverbrauch wird berechnet die Restmenge bestimmt, die auf die jeweiligen Mischanlagen verteilt werden kann." Die Einbauleistung betrug mehr als 400 t/h, die Entfernung zu den Mischanlagen z. B. mehr als 60 km mitten durch den Harz. Während die Organisation der Logistikkette nach dem Just-in-Time Prinzip bei diesen Randbedingungen schon bei einer konventionellen Baumaßnahme zu einer Herausforderung wird, wird bei Kompaktasphalt Binder- und Deckschicht gleichzeitig eingebaut. Die Belieferung der Baustelle musste zusätzlich Just-in-Sequence auf die Materialerfordernisse abgestimmt werden. Das bedeutete, dass nach vier Lkw mit Bindermaterial ein Lkw mit Deckenmaterial eingebaut werden musste. Die Lieferkette der mehr als 50 Lkw und den bis zu fünf Mischanlagen wurde durch die Bauleitung im speziellen Kompaktasphaltmodul von BPO erfasst. Jan Günther, Bauleiter bei Wolff & Müller, konnte alle Bauabschnitte vor Ort im Baubüro planen. Der Planungsaufwand wird durch BPO deutlich reduziert.