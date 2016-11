Delmenhorst (ABZ). - Die DLW Flooring präsentiert sich auf der BAU 2017 im kommenden Jahr mit einem außergewöhnlichen Messestand aus dem Hause Ippolito Fleitz Group. Für den 155 m2 großen Stand 311 in Halle A5 hat das Architekturbüro ein Konzept unter dem Motto „Inside Out“ entworfen, das dynamisch mit Form und Farbe sowie mit Ein-, Aus- und Durchblicken spielt.

Gezeigt werden produktübergreifende Bodenlösungen in lebendigen Themenwelten von Hygiene über Sicherheit, Akustik bis hin zu ästhetischen Aspekten. In diesen Welten wird mit der „Scandinavian Collection“ die neueste Kreation der DLW-Designer vorgestellt: Linoleum in all seinen Graufacetten, passend zu den beliebten Betonoptiken der modernen Architektur.

Der von der Ippolito Fleitz Group entworfene Messestand wird auf eine statische Silhouette verzichten und stattdessen zu drei Seiten hin geöffnet sein. Das mache ihn sehr wandelbar. Mit großen beweglichen Elementen und Planken mit teils auffällig bunten, manchmal aber auch dezenten DLW-Belägen will das Unternehmen für Vielfalt sorgen. Diese Dynamik soll dem Publikum ständig neue Blickachsen und Perspektiven ermöglichen – von außen nach innen und umgekehrt. Von jeder Seite präsentiere sich dem Betrachter ein neues Gesamtbild, so das Untenehmen. Ein Eyecatcher werde dabei auch die Rückwand des Standes sein: Eine bunte Kreation der Architekten in kräftig leuchtenden Farben der DLW Palette, die in geschwungenen Formen miteinander harmonieren.

Mit diesem Stand-Konzept soll ganz bewusst der Spieltrieb der Messebesucher angeregt werden und so als Inspirationsquelle dienen.