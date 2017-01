Gurttrommeln nach Asien verkauft

Velbert (ABZ). – In einer internationalen Ausschreibung hat sich die Qualität von Doppstadt-Gurttrommeln durchgesetzt: Weltweit renommierte Technik-Unternehmen aus Australien, Südafrika und Europa bewarben sich um den Auftrag des Energieunternehmens Hongsha Power, das Laos und Thailand mit Strom versorgt. Der Konzern plante für seinen Geschäftszweig Braunkohleförderung den Ausbau und die Erneuerung seiner Förderanlagen. Vier große Gurttrommeln sollten geliefert werden, die als Antriebs-, Umlenk- oder Spanntrommeln die Förderbänder in Bewegung halten.

Den Zuschlag erhielt die Doppstadt-Gurttrommelproduktion in Calbe an der Saale. "Die Leistung und Lebensdauer unserer Trommeln hat überzeugt", erklärt Jörg Amend, Leiter Fördertechnik der Doppstadt Calbe GmbH. "1992 haben wir das erste Mal Gurttrommeln an das südostasiatische Unternehmen geliefert. Sie laufen bis heute: rund um die Uhr und störungsfrei." Was außerordentlich wichtig ist, denn: Fällt die Gurttrommel aus, steht die Anlage still und es entstehen nicht unerhebliche wirtschaftliche Schäden für den Betreiber. "In Laos herrschen spezielle klimatische Bedingungen", so Amend. "Die Regenzeit dauert sechs Monate, die Temperaturen klettern auf bis zu 40 °C, die Luftfeuchtigkeit erreicht knapp 90 %. Das müssen Material und Technik aushalten können." Gurttrommeln anderer Anbieter, die Hongsha zwischenzeitlich einsetzte, erreichten nicht die vom Kunden gewünschte Lebensdauer und hielten den hohen Anforderungen nicht stand.

Maßgeblich für den Zuschlag waren jedoch nicht allein die hohe Qualität der Trommeln, sondern auch das Preis-Leistungsverhältnis und die Passgenauigkeit der Produktion. Jörg Amend: "Wir konnten unsere Partner davon überzeugen, dass wir hervorragende Qualität zu einem guten Preis anbieten, innerhalb kürzester Zeit passende Trommeln entwickeln und diese pünktlich liefern." Ein Folgeauftrag ist bereits erteilt: Kaum waren die vier neuen Gurttrommeln installiert, orderte der Konzern neun weitere. Sie werden im Dezember ausgeliefert.