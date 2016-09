01.10.2016 - 10:42 Dritter IFOY Award für Crown Crown siegt in Kategorie "Warehouse Trucks Lowlifter"

München (ABZ). – Crown, eines der weltweit größten Unternehmen für Materialflusslösungen, hat zum dritten Mal den begehrten International Forklift Truck of the Year (IFOY) Award erhalten. In der Kategorie "Warehouse Trucks Lowlifter" wurde der Mitfahr-Gabelhubwagen der Crown RT 4000 Serie mit dem renommierten Preis ausgezeichnet.

Im Rahmen der IFOY Testtage im Februar in...