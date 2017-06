Drohende Flaute im Wohnungsbau

Wiesbaden/Schwerin (dpa). - Der Baukonjunktur-Lokomotive Wohnungsbau geht der Dampf aus. In den ersten vier Monaten des Jahres 2017 erteilten die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern Genehmigungen

zum Neubau von 1271 Wohnungen. Das waren 19 % weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, als noch Anträge für 1580 neue Wohnungen genehmigt worden waren. Der Rückgang fiel damit im Nordosten noch deutlicher aus als im gesamten Bundesgebiet. Wie aus den am Montag veröffentlichten Daten des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden hervorgeht, wurden von Januar bis April bundesweit 106 500 Einheiten genehmigt. Dieser Wert liegt laut Statistikamt um 9 % niedriger als nach den ersten vier Monaten

2016. Deutlicher weniger Genehmigungen gab es demnach vor allem für Einfamilienhäuser mit einem Minus von 15,7 %. Der Ausbau bestehender Gebäude schrumpfte gar um 28,6 %. Seit 2012 war zuvor bundesweit die Zahl der Baugenehmigungen gestiegen und hatte 2016 mit 375 400 Einheiten den höchsten Wert seit 1999 erreicht. Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW hält aber mindestens 400 000 neue Wohnungen pro Jahr für notwendig, um den Bedarf zu decken.