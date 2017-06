26.06.2017 - 17:43 Dyckerhoff Weiss Donnernde Betonwerkstein-Tagung 2017

Bensheim (ABZ). – Die Dyckerhoff Weiss Betonwerkstein-Tagung 2017 fand in Bensheim an der Bergstraße statt. So konnten Tagungsteilnehmer im Steinbruch derFa. Röhrig Granit im benachbarten Heppenheim alles über den dortigen Granitabbau erfahren und eine Sprengung "live" erleben. "Wie bleibenwir in der Betonwerksteinbranche Up-to-Date?" und "Was können wir künftig noch besser...