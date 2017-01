Outokumpu veranstaltete Kundenevent

Krefeld (ABZ). – Mit einem Kunden-event feierte Outokumpu an seinem deutschen Standort Krefeld den Abschlusseiner der größten Einzelinvestitionen in Europa innerhalb der vergangenen Jah-re – die Erneuerung und Modernisierung des Kaltwalzwerks Krefeld. Rd. 100 Gäste, davon etwa die Hälfte aus dem (europäischen) Ausland, überzeugten sich vor Ort von den innovativen Einsatzmöglichkeiten von Edelstahl in den Bereichen Automotive, Architektur/Konstruktion und Hausgeräteindustrie.

Roeland Baan, CEO von Outokumpu, verdeutlichte in seiner Keynote die massiven Entwicklungen von Outokumpu innerhalb der vergangenen Jahre, um das Unternehmen mit der besten Wertschöpfung innerhalb der Edelstahlbranche zu werden. Die strategischen Ziele sind die Bereiche, in denen Outokumpu sich selbst übertreffen will, um seine Vision 2020 zu verwirklichen. Um erfolgreich auf die künftigen Kundenbedürfnisse einzugehen, investierte Outokumpu in den Jahren 2014–2016 rund 108 Mio. Euro am deutschen Standort Krefeld, um diesen zu einem der weltweit modernsten Kaltwalzwerke umzurüsten. Das Projekt umfasste den Bau einer neuen Beiz- und Blankglühanlage, einer neuen Haubenglühanlage sowie verschiedene Maßnahmen zum Hochrüsten der Kaltwalz- und Dressieranlagen. Von der Modernisierung konnten sich die Besucher während des "Connect"-Events bei Werkführungen selbst ein Bild machen.

Mit Expertenvorträgen, Seminaren sowie einem Showroom zum Anfassen der Edelstähle gewährte die Veranstaltung darüber hinaus nachhaltige Einblicke in modernste Werkstoffentwicklungen und deren Anwendungen. So zeigte die Veranstaltung: Edelstahl von Outokumpu hat im wahrsten Sinne des Wortes eine glänzende Zukunft. "Unsere Industrie wird angetrieben von Megatrends. Es ist die dringende Notwendigkeit zur Suche nach Lösungen für eine wachsende Bevölkerung, die zunehmend urban lebt, sich permanent in Bewegung befindet und in einer Welt lebt, in der Ressourcenmangel zur Realität wird", sagte Roeland Baan. Als moderner Werkstoff bietet Edelstahl die Möglichkeit, Märkte nachhaltig zu verändern. Mit ihm lassen sich leichtere Fahrzeuge bauen, langlebige und wartungsarme Gebäude errichten und sichere Industrieanlagen konstruieren.

Nicht zuletzt leisten nichtrostende Stähle aber auch einen entscheidenden Beitrag zu einem nachhaltigeren und umweltschonenden Ressourceneinsatz. So werden die Edelstahlsorten von Outokumpu zu 87 % aus Recyclingstählen hergestellt und sind nach Ende ihres Lebenszyklus vollständig wiederverwertbar.