Schwarzautal ist für den Winter gerüstet – Übergabe des neuen IceFighter-Solesprühers an Bgm. Alois Trummer, Amtsleiter Ing. Josef Schweigler, Winterdienstfahrer Gottfried Sundl, Manfred Ambros von Eco Technologies Geschäftsführer Ing. Johann Hackl (v. l. n. r.).

Schwarzautal (ABZ). – Die Marktgemeinde Schwarzautal verwendet seit dem Jahr 2011 einen Icefighter-Solesprüher des steirischen Herstellers Eco Technologies, um im Winter die Straßen mit Sole zu bestreuen. Mit einer Gemeindezusammenlegung weitete sich das Wegenetz auf rund 100 km aus. Deshalb wurde ein zweiter Icefighter geordert. Rechtzeitig vor dem Winterbeginn wurde der innovative Solesprüher an die Bauhofmitarbeiter übergeben. Durch den Einsatz von Sole lässt sich der Winterdienst in Schwarzautal wirtschaftlich, effizient und umweltschonend verrichten, denn im Gegensatz zu Splitt verursacht Sole keinen Feinstaub und wirkt länger auf der Fahrbahn. Außerdem wird Sole präventiv gegen Glätte und Eis eingesetzt und ermöglicht eine optimale Planung des Winterdienstes. Das zeit- und kostenintensive Einkehren von Splitt im Frühjahr – sowie bei längeren Trockenzeiten im Winter – entfällt. Die Gemeinde spart so pro Jahr rund 10 000 Euro im Winterdienst. Zusätzlich kommen erhebliche Einsparungen von den wegfallenden Entsorgungskosten des kontaminierten Splitts hinzu.

"Unsere Erfahrungen zeigen, dass es beim Einsatz von Sole besonders wichtig ist, die Bevölkerung ausreichend über die Art und vor allem über die Wirkungsweise dieser Streuung zu informieren. Auch die Mitarbeiter müssen umfassend geschult werden, damit sie sich mit der neuen Methode identifizieren und positiv darüber berichten können" sagt Ingenieur Josef Schweigler, Amtsleiter der Marktgemeinde Schwarzautal.

Sole ist in Wasser gelöstes Salz mit einer empfohlenen Konzentration von 22 %. Um Sole zu erzeugen, werden in 100 l Wasser 28 kg Salz aufgelöst. "Mit 1000 l Sole werden bei durchschnittlicher Ausbringung von 30 ml/m² und einer Sprühbreite von 2,4 m bis zu 14 km gestreut", erklärt Hans-Peter Hackl, Leiter Marketing & Sales bei Eco Technologies. Die Vorteile für den Einsatz von Solesprühgeräten im Winterdienst sieht Hackl in der sofortigen und flächendeckenden Wirkung des Stoffes. Während Trockensalz erst eine Sole bilden muss, um zu wirken, fällt dieser Schritt bei Sole weg. Zudem bleibe die Sole auf der Fahrbahn haften und es gebe kein Verwehen des Streugutes durch vorbeifahrende Autos.

Doch damit nicht genug, der Einsatz von Sole ist wirtschaftlich und umweltschonend, da bis zu 75 % weniger Salz als bei Trockensalzstreuung benötigt wird. Mit den verschiedenen Modellen des Produktes Icefighter sei es gelungen, Sole in alle Bereiche des Winterdienstes zu integrieren, so Hackl. "Genutzt werden tragbare Solesprüher für kleine und schwer zugängliche Flächen ebenso wie maßgeschneiderte 4000-l-Tanks für große Fahrzeuge für lange Wegstrecken. "Außerdem kann der Icefighter im Sommer als mobiler Wassertank zum Gießen, Waschen und Schwemmen eingesetzt werden. Es ist also eine Maschine für 365 Tage im Jahr", sagt Hackl.

Der neue 1600-l-Icefighter der Marktgemeinde Schwarzautal ist als Dreipunktanbau ausgeführt und wird an einem Traktor betrieben. Der soleresistente Tank ist aus Spezialkunststoff gefertigt und hat einen Spültank für Reinigungsarbeiten integriert. Eine trockenlaufsichere Kolbenmembranpumpe fördert die Sole vom Tank in den 2 m breiten Edelstahl-Sprühbalken, der mit drei separat ansteuerbaren Zonen und LED-Beleuchtung ausgestattet ist.

Die Sole wird über Sprühdüsen auf die Straße aufgebracht und erreicht eine Sprühbreite von 3 m. Ein Computer übernimmt die vollautomatische Regelung der gewünschten Sprühmenge in Abhängigkeit der Fahrgeschwindigkeit. Die Bedienung erfolgt bequem von der Fahrerkabine aus. Eine selbstaufrollende Schlauchtrommel mit Handlanze ermöglicht das einfache Bearbeiten von schwer zugänglichen Flächen.