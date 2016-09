Künzelsau (ABZ). – Mit einem neuen Modul zur Bemessung von Befestigungen im Mauerwerk erweitert Berner sein Softwarepaket. Enthalten ist leine technisch ausgereifte Lösung, die leicht zu bedienen ist – die effiziente Bemessung von sicheren Dübelverankerungen im Mauerwerk. Das neue Modul umfasst die Dübelbemessung in einem breiten Spektrum von Loch- und Vollsteinen sowie Porenbeton mit dem Verbundmörtelsystem MCS Uni Plus. Basis ist die neue umfangreiche Europäische Technische Zulassung/Bewertung ETA-11/0384 nach ETAG 029 für das Verbundmörtelsystem MCS Uni Plus.



Mit 30 verschiedenen Steinsorten in unterschiedlichen Festigkeitsklassen und Ankerdurchmessern von M8 bis M16 ermöglicht die erweiterte Bemessungssoftware maximale Flexibilität. Die gesamte Breite der neuen ETA-Bewertung für dieses Produkt kann genutzt werden. Ebenfalls messbar ist die Montage mit der speziellen Durchstecksiebhülse MCS Plus H.



Auch bei der Bemessung in Mauerwerk setzt die Berner Bemessungssoftware die hohe Anwenderfreundlichkeit konsequent fort. Die hochauflösende Grafik, die übersichtliche Toolbox und die Ergebnisdarstellung in Echtzeit sind bei diesem Modul umgesetzt. Darüber hinaus wird der Anwender mit vielen informativen Hinweisen unterstützt.



Neben dem umfangreichen Befestigungsprogramm erhält der Anwender als Ergebnis Hinweise zu notwendigem Verarbeitungszubehör. Ebenso können ETA-Bewertungen und Produkt-informationen direkt abgerufen werden. Die Berner Bemessungssoftware steht jedem Anwender unter shop.berner.eu zum Download zur Verfügung und ist auf allen Computern mit Windows-Betriebssystemen (Vista, 7 und 8) einsetzbar.