22.12.2016 - 07:28 Effizienz in Planung und Ausführung

Kaufering (ABZ). – Hilti setzt sei-ne enge Zusammenarbeit mit Ingenieuren, Planern und Entscheidern fort: Am 9. Februar 2017 findet in Frankfurt am Main das zweite Hilti Expertenforum zum Thema "BIM – Building Information Modeling: Effizienz in der Planung und Ausführung von Bauprojekten" statt. Die verschiedenen Aspekte, die das Arbeiten mit der BIM-Methode mit sich bringt,...