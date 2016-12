19.12.2016 - 13:30 Ehemalige Oberfinanzdirektion rückgebaut Riesige Giraffe knabbert Stahlbeton

Frankfurt/Main (ABZ). – Das ehemalige Verwaltungsgebäude der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main gibt es nicht mehr. Der fast 60 Jahre alte Bau an der Adickesallee stand nach dem Auszug der hessischen Behörde ab 2009 leer. Drei Jahre später erwarb die Frankfurt School of Finance & Management das Gelände. rEnde 2014 begann dann der selektive Rückbau des Gebäudes, da es wegen...