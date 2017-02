06.02.2017 - 17:35 Einsatz in neuer Dimension Spezial-Raupenbagger füllt Deichabschnitt auf

Falkenberg (ABZ). – Für den Deichbau in Sachsen-Anhalt suchte die Joh. Wacht GmbH einen Raupenbaggermit langem Arm und viel Hubkraft: Den Zuschlag erhielt ein "EC250E" mit verlängertem Ausleger und zusätzlichem Kontergewicht. Andreas Leschke, Falkenberger Niederlassungsleiter der Joh. Wacht GmbH, konnte kürzlich seinen neuen Raupenbagger in Spezialausführung in Empfang nehmen...