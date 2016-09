03.10.2016 - 15:47 Elektro-Radlader Eine Akkuladung reicht bis zu fünf Stunden

Pfullendorf (ABZ). – Kramer bietet seinen Kunden seit Sommer einen vollelektrischen Radlader an. Der 5055e überzeugt mit Emissionsfreiheit, seinen Leistungsparametern, der Geländegängigkeit und geringen Servicekosten. Baustellenbetreiber stehen vor einer Herausforderung wenn es darum geht, dass dieselbetriebene Fahrzeuge in Gebäuden, auf innerstädtischen Baustellen oder auch in...