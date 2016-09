14.09.2016 - 10:39 Elektro-Version inklusive Kompakte plus spezielle Anbaugeräte zeigen

Waterloo/Belgien (ABZ). – Auf der GaLaBau in Nürnberg wird Doosan Bobcat EMEA auf dem Stand 336 in Halle 7 sein umfangreiches Angebot an Maschinen und Anbaugeräten der Marke Bobcat vorstellen.

Vor allem im Garten- und Landschaftsbau profitiert der Anwender von den mehr als 50 verschiedenen Anbaugeräten für die kompakten Bobcat-Maschinen. Für nahezu jede Anwendung hat Bobcat ein...