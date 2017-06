26.06.2017 - 13:07 Enda Cushnahan

CIMC Vehicles, Anhänger-Hersteller mit Sitz in China, kündigt die Ernennung von Enda Cushnahan zum neuen Chief Executive Officer seiner Niederlassung Retlan Manufacturing Limited an. Der Anhänger-Hersteller mit Sitz in Nordirland ist die Muttergesellschaft von SDC Trailers Limited (die "Retlan Group"). Cushnahan ist aktuell als Betriebsleiter der Retlan Group tätig und wird...