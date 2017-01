Trucks leicht von Schnee und Eis befreien

Günzburg (ABZ). – Die derzeit großen Temperaturunterschiede mit Minusgraden in der Nacht und Tauwetter am Tag erhöhen das Unfallrisiko für Autofahrer, da sich immer wieder Eisplatten von Lkw-Dächern lösen und zu gefährlichen Geschossen werden. "Fast täglich gibt es neue Meldungen von schweren Unfällen. Das ist sehr bedauerlich, denn viele Unfälle wären vermeidbar, wenn Lkw-Fahrer ihrer gesetzlichen Pflicht nachkommen und ihre Fahrzeuge vorschriftsmäßig enteisen würden", erklärt Ferdinand Munk, Geschäftsführer der Günzburger Steigtechnik GmbH.

Die Spezialisten der Günzburger Steigtechnik haben Enteisungsanlagen entwickelt, die an Raststätten oder Autohöfen sowie bei Speditionen oder Fuhrunternehmen fest installiert werden können und so für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen. Die Enteisungsanlagen sind auch in einer mobilen Ausführung als Enteisungsgerüst erhältlich, das als "Immer dabei"-Lösung im Lkw verstaut werden kann. Dieses Konzept hat auch die Schweizer Armee überzeugt, die ihre Lkw-Flotte mit 140 mobilen Enteisungsanlagen der Günzburger Steigtechnik ausrüstete.

In Deutschland ist das Enteisen von Fahrzeugen für Fernfahrer keine Kür, sondern absolute Pflicht: Die Straßenverkehrsordnung (StVO) schreibt bekanntlich bereits in Paragraph 1 vor, dass jeder Verkehrsteilnehmer dafür zu sor-gen hat, dass kein anderer Teilnehmer gefährdet wird. Enteisungsanlagen der Günzburger Steigtechnik können das ganze Jahr über aufgebaut bleiben, sind witterungsbeständig und nach Herstellerangaben wartungsfrei: "So können sie auch im Sommer benutzt werden, z.B. für Reparaturen an der Lkw-Plane", sagt Munk. Die Enteisungsanlagen in praktischer Modulbauweise sowie stationäre und mobile Enteisungsgerüste zählen zum Standardprogramm des Unternehmens, was eine schnelle Lieferung ermöglicht.