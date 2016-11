Sie wiegen bis zu 32 t, sind 4 m breit und werden Stück um Stück zu einem unterirdischen Stauraumkanal verlegt – die Betonfertigelemente, welche die Fahrer Roland Schiener und Axel Tilch am Haken des Telekrans haben, sind echte Giganten. Da braucht es auch zum Verheben ein richtiges Schwergewicht: Mit einer maximalen Traglast von 120 t und einer Auslegerlänge von 40 m ist dabei der Sennebogen 6113 Telekran das Mittel der Wahl. Die Bauteile müssen dabei über eine Strecke von rund 25 m am Haken verfahren werden. Dank des Raupenunterwagens kann die Last mit dem Telekran nicht nur sicher gehoben werden, auch das Verfahren und Teleskopieren mit Last am Haken ist komfortabel möglich.

Die Erfolgsgeschichte des Familienunternehmens Gollwitzer beginnt schon 1955 mit der Gründung der Granitwerke Floß und setzt sich ab 1979 als Erdbau, Abbruch und Straßen- und Kanalbauunternehmen in der Region fort. Mittlerweile hat sich die Gollwitzer Gruppe mit vier Standorten in Deutschland zum Spezialisten für anspruchsvollen Tiefbau entwickelt. Auch in Neumarkt ist dieses Spezialwissen gefragt. Schließlich sind nicht nur die Dimensionen des Stauraumkanals beachtlich, knapp 1000 m³ Wasser wird der unter der Fahrbahndecke verlegte Kanal auf 90 m Länge später bei Starkregen fassen können. Das Einsetzen der Bauteile erfordert auch hohes Geschick von Kranführer und einen leistungsfähigen Kran, der auch auf engem Raum sicher manövriert werden kann.