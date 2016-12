Greppin (ABZ). – Die Entwässerungslösung für eine neue Tankinnenreinigungsanlage (TIRA) der Spedition Richter in Greppin lieferte die Birco GmbH aus Baden-Baden. Die bestehende Reinigungsanlage entsprach nicht mehr den aktuellen Anforderungen an die technischen und umweltspezifischen Auflagen. Für die neue Tankinnenreinigungsanlage wurden Bestandsgebäude auf dem Speditionsgelände abgerissen. Drei neue Reinigungsbahnen – zwei für Chemie und eine für Lebensmittel – sowie ein Technikgebäude wurden nach dem neuesten Stand der Technik errichtet. Insgesamt wurden etwa 4 Mio. Euro investiert. Das Ingenieurbüro Mügge aus Bingen übernahm die Planung der Verfahrenstechnik. Die Jürgen Klose Industrietechnik GmbH aus Bremen und Wibautec aus Hitzacker waren für die Umsetzung verantwortlich. Für die Flächenabdichtung aus Beton wurde eine spezielle Betonrezeptur mit Zugabe von Mowilith verwendet. Dadurch wird nicht nur die Eindringtiefe von Flüssigkeiten in den Beton reduziert, sondern der Beton wird zusätzlich widerstandsfähiger gegen Chemikalien, Säuren und Laugen.

Das Prozessabwasser fließt über die Betonflächen in die speziellen Birco-Rinnensysteme, die gegen aggressive Medien resistent sind. Sie leiten das Abwasser in zwei getrennte, unterirdische Auffangbehälter aus Edelstahl. Von dort aus wird das emulgierte Wasser oder das Abwasser mit gelösten Inhaltsstoffen den Abwasserbehandlungsanlagen zugeführt. Birco hat das Rinnensystem Bircodicht für das Ableiten aggressiver Medien entwickelt. Es kommt in sensiblen Industrieanlagen zum Einsatz. Für die TIRA wurden Rinnen der Nennweite 300 gewählt, um einen ersten Rückhalteraum für Flüssigkeiten zu schaffen. Die Rinnenstränge wurden auf die Anlage maßgeschneidert und passende Eck- und T-Stücke sowie individuelle Rinnenelemente werksseitig angefertigt. Die Entwässerungsrinnen sind aus massivem C40/50 Beton gefertigt und besitzen eine vollständig verschweißte und im Beton verankerte 3 mm PEHD-Ummantelung im Wasserlauf und an den Kopfstücken. Mittels einer fachgerechten Verschweißung am Rinnenstoß entsteht ein sicherer Ablauf für die anfallenden Flüssigkeiten. Als Abdeckung der Kastenrinnen dient eine sicher verschraubte Steg-Gussabdeckung. Die Anlage hält somit Lkw-Befahrung stand.