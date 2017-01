19.01.2017 - 14:09 Entwässerungstechnik Regenwassermanagement im urbanen Raum

Büdelsdorf (ABZ). – Oberflächennahe Entwässerung, Kellerschutz und Regenwassernutzung – das sind die Leitthemen von Aco auf der Bau 2017 in München. Während der sechs Messetage präsentiert das Unternehmen am Stand 510 in Halle A1 die neuesten Produktentwicklungen, optimierte Lösungen unter dem Motto "Wasser im urbanen Raum" und bietet Architekten und Planern, dem Handel und den...