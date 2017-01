Anmietung von Staplern vor Ort entfällt

Haiterbach (ABZ). – Direkt auf der Baustelle Material abzuladen, ist mitunter schwierig. Einige Spediteure wie die Alfred Schuon GmbH bieten deshalb eine Entladung per Mitnahmestapler an. Mit dem Kauf weiterer geländegängiger Fahrzeuge trägt der Logistikdienstleister aus Haiterbach nun der steigenden Nachfrage seiner Kunden Rechnung. Insgesamt sind jetzt 18 Jumbo-Lkw mit Mitnahmestaplern der Firma Palfinger im Einsatz. Das Entladen der Waren vor Ort und die Wartung der empfindlichen Geräte übernehmen regelmäßig geschulte Schuon-Fahrer.

"Mit der Investition in leistungsstarke Mitnahmestapler haben wir unser Angebot für die Kunden noch erweitert", sagt Frank Wohlgemuth, Leiter des Fuhrparks bei Schuon. Die 18 Mitnahmestapler vom Modell F3 203 PX leisten 24,5 PS und haben einen Allradantrieb für schwieriges Gelände. Ausgerüstet sind sie mit einem Duplexmast, der eine Hubhöhe von 3,10 m erlaubt sowie mit bis zu 2,80 m langen Schubgabeln für die Entladung von der Seite. Die maximale Traglast beträgt 2 t. Durch die hydraulische Gabelzinkverstellung können die Stapler zudem unterschiedlich breite Paletten aufnehmen. Während der Fahrt werden die Stapler am hinteren Ende der Jumbo-Lkw angebracht.

Schuons Kunden profitieren vor allem in Hinblick auf Kosten und Zeit, denn das vergleichsweise kostspielige Mieten eines Staplers und die Suche nach einem Staplerfahrer an der Entladestelle entfallen. Die Schuon-Fahrer entlasten das Personal auf der Baustelle außerdem, indem sie die Ware bei Bedarf nicht nur abladen, sondern per Mitnahmestapler auch an die gewünschte Stelle transportieren. Aus diesem Grund wird die Leistung immer häufiger angefragt.