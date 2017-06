"Nur durch Testen erkennt man die Besten"

Schwalmtal . – Zum mittlerweile dritten Mal veranstaltete der Spezialmaschinen-Hersteller Stehr kürzlich seine hauseigene Leistungsschau am Unternehmenssitz im oberhessischen Schwalmtal. Vier Tage lang hatten die Besucher die Gelegenheit, sämtliche Stehr-Produkte unter realen Einsatzbedingungen zu testen. Veranstaltungen wie die bauma und Co. sind für Jürgen Stehr kaum noch von Interesse. Um die Vorteile seiner teils gewaltigen Spezialmaschinen richtig in Szene zu setzen, müssen diese in Aktion gezeigt werden, ist der Geschäftsführer und Gründer des Unternehmens überzeugt. Hierfür braucht es vor allem Platz. Davon gibt es auf dem sogenannten Stehrodrom ausreichend. So veranstaltete Stehr in diesem Jahr zum nunmehr dritten Mal die Stehr-Hausausstellung auf dem firmeneigenen Testgelände direkt hinter den Produktionshallen am Sitz des Unternehmens in Schwalmtal. Vier Tage lang konnten Kunden und Interessierte sämtliche Stehr-Maschinen auf dem weitläufigen Testgelände mit angeschlossener Erlebnisgastronomie – der JS Ideenschmiede – intensiv testen. Natürlich gab es dabei auch Neuheiten zu bestaunen. So präsentierte Stehr u. a. das neue Bodenstabilisierungssystem "staubfrei" SBF 24-3, welches speziell für kleinere Baustellen entwickelt wurde. Auch der neue Kramer-Elektro-Lader wurde bereits mit einem Stehr-Plattenverdichter ausgerüstet und konnte in Schwalmtal getestet werden.