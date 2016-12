Berlin (ABZ). - Am 16. Februar 2017 lädt das Deutsche Vergabenetzwerk (DVNW) zum 1. Bau-Vergabetag 2017 in die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften nach Berlin ein. Hochkarätige Referenten, darunter Vertreter der Europäischen Kommission und des Bundesbauministeriums, werden die wichtigsten Fragen rund um die Ausschreibung von Bau- und Planungsleistungen aufbereiten. Neben der Vergaberechtsreform und der Frage nach der Zukunft der VOB geht es in den Vorträgen und praxisnahen Workshops u.a. um rechtliche Spielräume bei der Ausschreibung von Planungs- und Ingenieurleistungen, um die Wertung von Preis- und Nichtpreiskriterien und die rechtssichere Erstellung der Leistungsbeschreibung. Zu der Veranstaltung werden rund 200 Architekten, Ingenieure, Projektsteuerer und öffentliche Auftraggeber erwartet.



Interessierte können sich jetzt unter www.bau-vergabetag.de anmelden. Leser der Allgemeinen Bauzeitung (ABZ) erhalten 10 % Rabatt unter Angabe des Codes rtZ56j8.