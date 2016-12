Erster Straßentunnel zwischen Europa und Asien in Istanbul eröffnet

Istanbul/Türkei (dpa). – In der türkischen Millionenmetropole Istanbul ist der erste Straßentunnel zwischen Asien und Europa eröffnet worden. „Der Eurasien-Tunnel war einer unserer größten Träume“, sagte Ministerpräsident Binali Yildirim am Dienstag bei der Eröffnungszeremonie. Die Regierung nennt den Eurasien-Tunnel ein „Jahrhundertprojekt“. Er soll die Fahrtzeit zwischen den beiden Punkten, die der Tunnel verbindet, von 100 auf 15 Minuten verkürzen und die viel befahrenen Brücken entlasten. Ein 5,4 km langer Abschnitt des 14,6 km langen Straßentunnels verläuft unter dem Bosporus - teilweise in einer Tiefe von mehr als 100 m.