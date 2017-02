03.02.2017 - 11:28 Eternit-Akademie-Seminare Wissen über Fassadenpaneelen erweitern

Beckum (ABZ). – Am 21. Februar 2017 können sich Mitarbeiter aus Han-del und Handwerk beim Seminar "Gestaltung und Detaillösungen mit Fassadenpaneele Cedral" in der Eternit-Akademie in Beckum/Westfalen über Planungsgrundlagen für diese Fassade, die passende Unterkonstruktion, deren Eigenschaften, Verlegungs- sowie Verarbeitungshinweise und mögliche Detailausführungen...