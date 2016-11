München (ABZ). - Das Planen und Bauen wird immer komplexer und anspruchsvoller. Von Globalisierung über Digitalisierung bis hin zu Energiewende oder Recycling - die Herausforderungen an die Bauwirtschaft sind so vielfältig, dass sie nur im Zusammenwirken aller Beteiligten und durch die Anwendung neuer Materialien und Technologien gelöst werden können. Wie das am Besten geschehen kann präsentieren Experten aus aller Welt in den BAU-Foren A4, C2 und B0.

Forum A4: Architekt und Industrie im Dialog

Das zweigeteilte Forum in Halle A4 beschäftigt sich mit der Rolle des Architekten in Gegenwart und Zukunft. Vormittags gestaltet die BAU in Kooperation mit den Architektur-Fachzeitschriften XIA und AIT sowie dem Bund Deutscher Innenarchitekten BDIA täglich zwischen 11 und 14 Uhr gibt es einen Austausch zwischen Architekten und Herstellern aus der Baubranche zu aktuellen Themen. Drei Referenten aus international renommierten Architekturbüros sowie drei Vertreter aus der Industrie werden dabei über neue Entwicklungen und Trends berichten und diskutieren. Die Themen erstrecken sich dabei von Wohnraum für Flüchtlinge und Migranten über modulare Bausysteme und BIM bis hin zu den konstruktiven Möglichkeiten des Baustoffs Holz, Nutzungskonzepte im öffentlichen Raum sowie effiziente „easy-lowcost-Gebäude.“

Forum A4: Detail research – Building the Future

„Building the Future“ – unter diesem Motto bietet Detail research an sechs Nachmittagen ein Forum an, das praxisbezogene internationale und interdisziplinäre Forschungsprojekte für das Bauen der Zukunft zum Inhalt hat. Namhafte Referenten gewähren dabei Einblick in ihre Forschungstätigkeiten und gehen dabei Fragen wie „Wie sieht das smarte Gebäude der Zukunft aus?“ oder „Welche Chancen bieten „mitdenkende“ Fassadensysteme?“ nach.

Forum C2: Die Zukunft des Bauens

Im Forum „Zukunft des Bauens“, das die BAU in Kooperation mit der Bauwelt und der DBZ präsentiert, kommen bekannte Planer und Architekten zu Wort und erläutern anhand von Projektbeispielen, wie das Bauen und Gestalten der Zukunft aussieht. An jedem Tag widmen sich die Referenten dabei einem anderen Thema.



Bei dem Thema „smart building materials“ geht es etwa um die Integration von verschiedenen Materialien (z. B in Fassaden), die adaptiv auf unterschiedliche äußere Einflüsse reagieren können, während sich bei dem Themenkomplex „BIM darüber gesprochen wird, wie das Planungstool BIM bereits realisiert wird und an welchen Stellen noch immer Hemmnisse und Schwierigkeiten existieren. Ganz konkret soll es dabei um diese Fragestellungen gehen:

- Großprojekte: Anhand von Beispielen werden die Mechanismen und Strategien gezeigt, die zur erfolgreichen Umsetzung erforderlich sind.

- Wohnen: Der Bedarf an bezahlbaren Wohnraum steigt. Gefragt sind deshalb Ideen für serielles und modulares Bauen sowie innovative Wohnungsbaukonzepte, die sowohl flexible Grundrisse ermöglichen, als auch energetische Anforderungen erfüllen.

- The next big thing: Was wird in den kommenden Jahren in der ?Architektur zum „next big think“ hinter dem „one more thing“

- Emerging stars, emerging markets: Wo liegen für junge Architekturbüros ?die Märkte der Zukunft? Wie erkennt man diese und wie erschließt man sie mit Erfolg. Vorgestellt werden entsprechende Strategien.

Forum B0: Von der Vision in die Praxis ?

Bei dem Forum B0 arbeiten gleich drei Institutionen zusammen: Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, die Fraunhofer Allianz Bau und der Bundesverband Altbauerneuerung.?



Das Bundesministerium berichtet in verschiedenen Vorträgen über Forschungs- und Förderinitiativen sowie über politische Zielsetzungen und gesetzliche Grundlagen. Die Fraunhofer Allianz Bau, bestehend aus 14 Instituten, stellt einen Teil ihrer Forschungsarbeit anhand konkreter Projekte vor und in den Vorträgen des BAKA Bundesverband Altbauerneuerung geht es darum, wie die großen Herausforderungen der Zukunft in bestehenden Gebäuden zu lösen sind.



Auch im Forum B0 steht jeder Tag unter einem anderen übergeordneten Thema. Unter anderem wird über das digitale Planen und Bauen, energieeffzientes Bauen sowie über die Vernetzung von Häusern und Quartieren gesprochen. Das Forum am Mittwoch richtet sich an die Immobilienwirtschaft, der Freitag ist für Studenten gedacht.