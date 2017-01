Berlin (ABZ). - Auf der Bau 2017 in München präsentiert der Fachverband vorgehängte hinterlüftete Fassaden (FVHF) das Thema „Wohnungsbau – wirtschaftlich und innovativ“ in Kooperation mit der Bundesstiftung Baukultur. Gemeinsames Anliegen ist es, Planer und am Bau beteiligte Akteure für das Thema Baukultur zu gewinnen und die Qualität gebauter Wohn- und Lebensräume über innovative Gebäude – und Fassadenlösungen zu steigern. Der FVHF unterstreicht und veranschaulicht die gestalterischen und technischen Möglichkeiten des Systems der vorgehängten hinterlüfteten Fassade (VHF). Der Messestand, der „Fassaden-Navigator“ und die informativen Messe-Rundgänge bieten interessierten Besuchern die Möglichkeit spannender Einblicke in die Welt der VHF.

Fassaden gestalten Gebäude. Gebäude prägen Stadtbilder und damit den öffentlichen Raum. Das System der vorgehängten hinterlüfteten Fassade bietet neben den langfristigen ökologischen und ökonomischen Vorteilen auch einen großen Gestaltungsspielraum. Aufgrund der demographischen Entwicklung und Zuwanderung herrscht nicht nur in Deutschlands Städten und Ballungszentren ein Mangel an kostengünstigem Wohnraum. Gefordert ist daher preiswertes, standardisiertes Bauen, welches sich durch eine hochwertige ästhetische Optik auszeichnet. Der VHF-Systembaukasten bietet entsprechende Lösungen: Er ist flexibel kombinierbar, kalkulierbar, nachhaltig und kostengünstig.

Der FVHF und die Bundesstiftung Baukultur nutzen inhaltliche Synergien und die Basis einer langjährigen Zusammenarbeit für einen gemeinsamen Messeauftritt, welcher sich diesem Themenkomplex widmet. Im Fokus stehen die Themen „Serielles Bauen“, „Sanieren im Bestand“ und „Digitales Planen und Bauen“. Die FVHF-Mitglieder stellen dazu in ihren jeweiligen Messepräsentationen mögliche Lösungsansätze und Praxisbeispiele vor. In einer Pressekonferenz mit anschließender Podiumsdiskussion am Mittwoch, den 18. Januar um 9.30 Uhr werden verschiedene Aspekte des wirtschaftlichen und innovativen Wohnungsbaus sowie die Potentiale des modularen und digitalen Planen und Bauen aufgezeigt.

Den Besuchern der Bau einen fundierten Überblick über das Kompetenznetz des FVHF zu geben, ist zentraler Gedanke des Fachverbandes. Mit dem Messestand wird dieser Netzwerkgedanke räumlich erlebbar gemacht: Innovative Bekleidungsmaterialien und anschauliche technische Exponate der Unterkonstruktionshersteller veranschaulichen die einzelnen Fassadenkomponenten genauso wie Präsentationen und Montagevideos zur Verankerung, Verbindung und Befestigung der Elemente. Praxisinformationen aus erster Hand zur wirtschaftlichen Planung und Verarbeitung werden ebenfalls vor Ort angeboten: Projektleiter namhafter Fassadenfachbetriebe vermitteln handwerkliches Fachwissen und geben professionelle Beratung.

Ein wichtiges Tool für alle, die sich mit der Planung von VHF beschäftigen, ist der „Fassaden-Navigator“, der zur Messe in seiner zweiten Auflage erscheint. Die handliche und übersichtliche Broschüre versammelt alle relevanten Informationen zum System der vorgehängten hinterlüfteten Fassade, den produzierenden Unternehmen, aber auch den spezialisierten Ingenieuren, Planern und Verarbeitern. Der „Fassaden-Navigator“ eignet sich gleichermaßen vor Ort als Messe-Guide wie als Nachschlagewerk für die spätere Konsultierung. Um allen Interessierten einen Überblick der Branche rund um die VHF zu ermöglichen, veranstaltet der FVHF Messe-Rundgänge zu den Ständen der auf der Bau ausstellenden FVHF-Mitglieder/Hersteller.