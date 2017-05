Fehlender Wohnraum: Genossenschaften könnten wichtige Rolle spielen

Bremen (dpa). – In ganz Deutschland mangelt es an Wohnraum, vor allem in Ballungsgebieten. Doch um schnell Abhilfe zu schaffen, müsste die Politik aus Sicht der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft nicht nur die Förderbedingungen anpassen. „In den Kommunen muss Bauland ausgewiesen werden“, sagte Heiner Pott, Direktor des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen (vdw). Das Verweisen auf irgendwelche Baulücken reiche nicht. Eine wichtige Rolle könnten bei der Schaffung bezahlbaren Wohnraums die Genossenschaften spielen, sagte der vwd-Direktor.