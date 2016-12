Fenstertausch bei Infarkt-Risiko - Vermieterin muss Wärme garantieren

Augsburg (dpa). - Wohlige Wärme gegen das Herzinfarkt-Risiko: Eine Hauseigentümerin muss ihrer älteren Mieterin ein ruhiges und warmes Zimmer garantieren, während neue Fenster eingesetzt werden. Die Vermieterin hatte gegen eine 80-Jährige geklagt, die Angst vor dem Baulärm beim Fenstertausch hatte, wie das Amtsgericht Augsburg am Dienstag mitteilte. Sie sei schwer herzkrank, der Krach könnte für einen stressbedingten Herzinfarkt sorgen, argumentierte die Seniorin. Ein Gutachter stellte fest, dass die Arbeiten die angeklagte Rentnerin so stressen könnten, dass das Risiko eines Herzinfarkts höher wäre. Das könne aber weitgehend vermieden werden, wenn der Frau während der Arbeiten ein ruhiges Zimmer mit normalen Temperaturen zur Verfügung stehe. Dafür - für Ruhe und mindestens 19 Grad Celsius - muss die Vermieterin nun sorgen, urteilte das Amtsgericht (Az.: 12 C 3552/14) - und die Rentnerin muss den Fenstertausch ertragen. Das Urteil fiel bereits im April und ist inzwischen rechtskräftig.