Schlitzwandarbeiten ausgeführt

Drei Hydroseilbagger von Liebherr waren zwischen Februar und August 2016 in die Spezialtiefbauarbeiten involviert, darunter zwei neue HS 8100 HD (Foto) sowie ein älteres Modell vom Typ HS 873 HD. Die Geräte im Besitz des spanischen Bauunternehmens Terratest waren allesamt mit mechanischen Schlitzwandgreifern ausgestattet. Ihre Aufgabe bestand zum einen darin, einen Zugangsschacht für den späteren Einsatz einer Tunnelverrohrungsmaschine herzustellen; zum anderen mussten sie Stützwände für die teils unterirdisch fahrende S-Bahn errichten. Die gesamte Länge der anzufertigenden Schlitzwand auf diesem Teilabschnitt umfasste rund 1000 m. Die Tiefe betrug bis zu 30 m, die Breite der Schlitzwand 1200 mm. Der Boden der sich nahe am Meer befindlichen Baustelle bestand abwechselnd aus Sand- und Kiesschichten.

Barcelona/Spanien (ABZ). – Insgesamt drei Liebherr-Hydroseilbagger waren im ersten Halbjahr 2016 an infrastrukturellen Maßnahmen im Zuge der Erweiterung des Flughafens Barcelona-El Prat beteiligt. Unter den Maschinen befanden sich mit zwei HS 8100 HD auch Modelle der neuesten Generation von Liebherr. Mit jährlich knapp 40 Mio. Passagieren ist Barcelona-El Prat nach Madrid der zweitgrößte Flughafen Spaniens und gleichzeitig einer der wichtigsten Drehkreuze innerhalb Europas. Um dem zunehmenden Passagieraufkommen gerecht zu werden, wird kontinuierlich an der Verbesserung der Flughafeninfrastruktur gearbeitet. Die Arbeiten umfassen unter anderem einen Anschluss des neuen Flughafenareals an die Linien der S-Bahn.

Hydroseilbagger von Liebherr sind an der Flughafenerweiterung in Barcelona beteiligt.

Der Boden der sich nahe am Meer befindlichen Baustelle bestand abwechselnd aus Sand- und Kiesschichten. Die Geräte arbeiteten von Montag bis Freitag von 6 bis 24 Uhr im Schichtbetrieb. Sie stellten dabei jeweils rund 1300 m² an Schlitzwänden pro Woche her. Die neuen Seilbaggermodelle vom Typ HS 8100 HD erwiesen sich als besonders effizient. So lag der Dieselverbrauch des HS 8100 HD laut Kunden um bis zu 30 % unter dem Verbrauch vergleichbarer Geräte. Dies wird speziell durch das optimierte Hydrauliksystem erreicht. Dadurch kommt der Seilbagger im Vergleich zu seinem Vorgängergerät trotz reduzierter Motorisierung von 390 kW/530 PS auf eine höhere Umschlagleistung.

Eine weitere Verringerung des Kraftstoffverbrauchs sowie eine Senkung von Schallemissionen können beim HS 8100 HD durch den optionalen "Eco-Silent Mode" erreicht werden. Mit Hilfe dieser Funktion lässt sich die Motordrehzahl und damit die Motorleistung auf ein erforderliches, voreingestelltes Maß reduzieren. Zusätzlich trägt das neuartige Konzept für Kühler und Lüfter durch eine optimierte Positionierung zur Verringerung der Lärmbelastung bei.

Des Weiteren überzeugen die beiden HS 8100 HD mit ihrem modernen und zuverlässigen Sicherheitskonzept. Sie verfügen über modifizierte Dachgeländer und Aufstiege sowie zusätzliche Podeste. Diese sind umklappbar und stellen somit eine äußert transportfreundliche Lösung dar.