Alpen (ABZ). – Um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, hat das Alpener Arbeitsbühnen-Unternehmen Gardemann seine Organisationsstruktur überarbeitet. Mit dieser neuen Ausrichtung wolle man für einen immer schnelleren und regionaleren Wettbewerb von Arbeitsbühnenvermietern sorgen. "Unser Ziel ist es, der führende lokale Arbeitsbühnenvermieter in Deutschland zu werden", fasst Geschäftsführer Dietmar Müller die Vision des Unternehmens zusammen. Die Weichen wurden gestellt und Gardemann startete am 1. April 2016 mit den ersten regionalen Vertriebszentren.

Die Geschäftsbereiche der Straßengeräte und Industrie-Arbeitsbühnen wurden dabei separat aufgestellt. In den darauffolgenden Wochen wurden Regional-Teams gebildet und die notwendigen Strukturen geschaffen, so dass alle sieben Regionen jetzt erfolgreich das Geschäft übernommen haben. Die neue Verbundstruktur von Gardemann bietet den Kunden persönliche Ansprechpartner vor Ort, die die lokalen Begebenheiten kennen und schnell und flexibel Entscheidungen treffen können. "Wir stellen schon jetzt fest, dass in vielen Regionen eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Beziehung zu unseren Kunden gewachsen ist und die Regionalstruktur positiv angenommen wird", sagt Müller. Die Aufteilung der Geschäftsbereiche ermögliche Gardemann eine Fokussierung auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse, wobei die Dynamik der Bereiche durch konsequente Segmentierung zunehme und Synergien aus verschiedenen Schwerpunkten positive Effekte nach sich zögen.

Auch mit diesen Maßnahmen stelle man die Bedürfnisse der Kunden in den Mittelpunkt und erlaube eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit, um lösungsorientiert den vielfältigen Herausforderungen beim Arbeiten in der Höhe zu begegnen, so das Unternehmen.