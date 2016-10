Forum behandelt Nahwärme-Lösungen

Bochum (ABZ). – Am 27. Oktober bietet Rehau das 2. Stadtwerke-Forum Nahwärme in Bochum an. Wie auch bei der ersten Auflage in 2015 steht die Wärmewende mit Wärmenetzen im Mittelpunkt. Das Forum wird in Kooperation mit der Kampagne KWK.NRW, der EnergieAgentur.NRW, PricewaterhouseCoopers Legal AG und der Rehau AG + Co durchgeführt. Namhafte Referenten von der PricewaterhouseCoopers Legal AG, Uniper Wärme GmbH, DEW21 – Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH und dem Frauenhofer Institut für Bauphysik berichten über ihre Projekterfahrungen und neue innovative Nahwärme-Lösungen. Die kostenlose Veranstaltung beginnt um 09.00 Uhr im Internationalen Geothermiezentrum an der Hochschule Bochum und dauert voraussichtlich bis 17.00 Uhr.



Eine direkte Anmeldung ist bis zum 21. Oktober möglich unter www.rehau.com