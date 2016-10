02.11.2016 - 10:31 Frankfurt wächst Dezernent will mehr Sozialwohnungen

Frankfurt/Main (dpa). – Frankfurts neuer Planungsdezernent Mike Josef (SPD) will in der schnell wachsenden Großstadt neue Wohnviertel und mehr sozialen Wohnungsbau schaffen. "Überall, wo Planungsrecht entsteht, sollen 30 % der Wohnungen geförderter Wohnraum sein", sagte der SPD-Politiker kürzlich in Frankfurt. Dies müsse zu einer klaren Handlungsrichtlinie werden, die bereits...