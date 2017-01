Frankfurts Skyline wächst stetig

Frankfurt/Main (dpa). - Die in Deutschland einzigartige Frankfurter Skyline wächst weiter. Innerhalb der nächsten fünf Jahre sollen rd. 20 neue Hochhäuser entstehen: Exklusive Wohntürme mit Concierge-Service wie der neue Henninger Turm, Bürotürme wie das „Winx“ von BMW-Großaktionärin Susanne Klatten, aber auch gemischt genutzte „Hybridtürme“. Einige davon sind schon fast fertig, andere noch in der Planung. Der mit 172 m höchste Wohnturm der Republik, der «Grand Tower» am Eingang des Europaviertels, wird auch dazu gehören - seine unterirdischen Geschosse stehen bereits. Am höchsten wird voraussichtlich mit 228 m ein bis 2022 auf dem ehemaligen Deutsche-Bank-Areal geplanter „Hybridturm“.