Freie Fahrt auf Autobahn Dresden - Prag

Radejcin/Dresden (dpa). – Mehr als 25 Jahre nach Baubeginn kann die Autobahn von Dresden nach Prag durchgängig befahren werden. Der Verkehr rolle reibungslos, teilte die Polizei in Pirna mit. Am Tag zuvor war bei Radejcin in Tschechien das letzte Teilstück der Autobahn bei einem Festakt mit Tschechiens Präsident Milos Zeman und Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) offiziell freigegeben worden. Die Fahrzeit von Dresden in die tschechische Hauptstadt beträgt, wenn man glatt durchkommt, künftig nur noch rund eine Stunde. Der zuletzt fertig gewordene Abschnitt führt auf 12 km durch zwei Tunnel und über fünf Brücken.