Leipzig (ABZ). – Mit dem Innovationspreis "Fügen im Handwerk" wird in diesem Jahr die MBH Maschinenbau & Blechtechnik GmbH aus Ibbenbüren ausgezeichnet. Der Innovationspreis ehrt alle zwei Jahre Betriebe, die sich in besonderer Weise um den Innovationstransfer und die Personalentwicklung in der Fügetechnik verdient gemacht haben. Verliehen wird er vom Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) und vom DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V. Als Schirmherr überreichte ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer den mit 3000 Euro dotierten Preis auf der 69. DVS-Jahresversammlung in Leipzig.

Reinhard Hassink gründete die MBH GmbH im Jahr 1977. Damals begann der Vater des heutigen Geschäftsführers Björn Hassink mit nur drei Beschäftigten. Der Familienbetrieb wuchs seither zu einem Unternehmen mit 200 Mitarbeitern an. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten vom MBH stehen innovative Lösungen, die sich am Bedarf der Kunden orientieren sowie vom Betrieb selbst entwickelt und produziert werden. Das Unternehmen hat sich nicht nur mit fügetechnischem Know-how einen Namen gemacht, sondern ist in der Region auch als Top-Arbeitgeber bekannt. Zu den Leistungen für Mitarbeiter zählen in besonderem Maße Weiterbildung und Betriebliches Gesundheitsmanagement. Dies waren Gründe für Hans-Dieter Weniger, Berater für Innovation und Technologie an der Handwerkskammer (HWK) Münster, die Firma MBH für den Innovationspreis vorzuschlagen.

Auch ZDH-Präsident Wollseifer und die Jury beeindruckte das besondere Engagement in den Bereichen "Personalqualifikation" und "Innovationen" innerhalb der Fügetechnik. "Die MBH Maschinenbau & Blechtechnik GmbH ist ein hervorragendes Beispiel für einen Familienbetrieb des Handwerks: Auf Innovation und eine qualitativ hochwertige und vielfältige Produktpalette wird genauso viel Wert gelegt, wie auf das Wohl der Angestellten", so Wollseifer. Schweißroboter, eine Plasmastichlochschweißanlage wie auch Laserschweißanlagen zählen zur festen Ausstattung des Systemlieferanten und Lohnfertigers. Dies freut den DVS, der im Handwerk einen wichtigen Partner für eine leistungsstarke Fügetechnik hat. Prof. Dr.-Ing. Heinrich Flegel, Präsident des DVS, sieht in der Verleihung des Preises ein Zeichen für die gute Zusammenarbeit beider Verbände: "Im DVS legen wir viel Wert darauf, die Interessen des Handwerks bei allen unseren Aktivitäten zu berücksichtigen. Mit dem Innovationspreis unterstreichen wir dieses Anliegen." Handwerkskammern, Fachverbände und Innungen des Handwerks sowie Bildungseinrichtungen des DVS konnten Handwerksbetriebe für den Innovationspreis "Fügen im Handwerk" vorschlagen. Auch 2018 wird es wieder eine gemeinsame Verleihung von ZDH und DVS geben.