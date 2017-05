15.05.2017 - 17:42 Für 19. Karrieretag schnell bewerben

Ingelfingen (ABZ). – Noch bis zum15. Mai 2017 besteht die Möglichkeit, sich um eine Teilnahme am 19. Karrieretag Familienunternehmen zu bewerben, um mit Deutschlands führenden Familienunternehmen wie Hilti, Kärcher oder Würth über individuelle Karriereperspektivenzu sprechen. Der Karrieretag findet am 30. Juni 2017 auf dem neuen Campus der Bürkert Fluid Control Systems in...