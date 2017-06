SMP stellt neue Löffelserie vor

Kempen (ABZ). – SMP Parts bringt unter dem Namen Optiline eine neue Löffelserie auf den Markt. Sie ist dafür optimiert, die bestmögliche Balance zwischen Schaufel und Maschine zu erzielen. Die Löffel der Optiline-Serie sorgten laut Herstellerinformationen sowohl für eine höhere Produktivität als auch einen geringeren Verschleiß der Maschine und einen niedrigeren Treibstoffverbrauch im Verhältnis zur bewegten Masse. Durch verschiedene Bewegungsradien lasse sich die Brechkraft der Maschine voll nutzen, so das Unternehmen. Das wirke sich ideal beim Graben in hartem Material oder beim Aufbrechen von Gestein aus. Die optimierte Geometrie des Löffels ermögliche eine weiche Grabbewegung und einen reibungslosen Grabzyklus, was sowohl den Verschleiß der Maschine als auch das Risiko einer Überlastung minimiere.

Die Länge des Löffeldachs der Optiline-Löffel ist optimiert für die Befestigung SMP S60. Das einzigartige Design sorgt für eine verbesserte Stabilität der Maschine und einen schnelleren Grabzyklus. Die Länge des Löffeldachs garantiert eine sehr gute Spannungsverteilung, die erhöhten Verschleiß an bestimmten Punkten verhindert. Durch die Verwendung von Materialien mit hoher Festigkeit ließ sich das Gewicht des Löffels im Vergleich zu früheren Löffelmodellen von SMP um 10 % verringern, ohne dass sich dies negativ auf die Leistungsfähigkeit auswirkt. Durch die höhere Brechkraft des Löffels, den reibungsloseren Grabzyklus und die weichere Grabbewegung erhöht sich die Kapazität, während gleichzeitig die Belastung der Maschine sinkt.

Dies führt zu einem geringerem Verschleiß der Maschine, einer längeren Produktlebensdauer und einem geringeren Treibstoffverbrauch, was zusammengenommen die Betriebskosten reduziert.