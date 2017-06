TT Circuit erhält "Haarbocht-Tribüne"

Mehr als 10000 Fans finden auf ihr Platz – die neue Haarbocht-Tribüne im niederländischen Assen ist 350 m lang und 20 m hoch. Bei der Installation war ein strenger Zeitplan einzuhalten, denn das Bauwerk musste vor dem Start der 87. TT Assen fertig gestellt sein. Haitsma Beton, das bereits zuvor Tribünenelemente für die bestehenden Betontribünen an der berühmten Rennstrecke geliefert hatte, war auch dieses Mal maßgeblich an den Arbeiten beteiligt.

Die erste Dutch TT wurde bereits 1925 abgehalten. Seit 1949 ist der TT Circuit Assen durchgängig Austragungsort internationaler Rennen gewesen. Das wird sich auch vorläufig nicht ändern: 2016 hat die Stiftung mit Dorna, dem spanischen Veranstalter des MotoGP, einen neuen Vertrag über zehn Jahre geschlossen. Normalerweise schließt Dorna nur Verträge mit fünf Jahren Laufzeit, aber angesichts der doch erheblichen Investition in Höhe von 16 Mio. Euro, die der TT Circuit tätigen wird, hat Dorna eine Ausnahme gemacht. "Wir wollen, dass die Zuschauer mehr für ihr Geld bekommen", so Peter Schorer, verantwortlich für Marketing und Kommunikation bei "The Cathedral of Speed", wie der TT Circuit Assen von Motorradfreunden genannt wird. "Zuschauer erwarten heute mehr Komfort, gute Sicht, gute sanitäre und gastronomische Einrichtungen, kontaktlose Zahlung und so weiter. Die alte 'Haarbocht-Tribüne' mit Holzbänken und Kunststoffsitzen auf einer Grasböschung war darum nicht mehr zeitgemäß. Sie wurde durch eine neue, viel komfortablere Tribüne mit wiederum 10 000 Sitzplätzen ersetzt."



Die Tribüne befindet sich hinter dem Start und vor der spektakulären, für den weiteren Verlauf des Rennens oft entscheidenden Kurve. Der Entwurf stammt von dem Büro LG Architecten. Er verlängert die bestehende Haupttribüne, was für mehr Komfort und vor allem bessere Sicht sorgt. Die alte Böschung wurde abgetragen und hat einer Stahlkonstruktion mit Tribünenelementen aus Beton und einer VIP-Plattform für 400 Personen Platz gemacht. Diese bietet ungehinderte Aussicht über die gesamte Strecke. Für die VIP-Gäste ein unvergessliches Erlebnis.



LG Architecten und Haitsma Beton wurden auf Basis des ersten Entwurfs von LG Architecten gemeinsam eingeladen, sich darüber Gedanken zu machen, wie die alte "Haarbocht-Tribüne" konkret ersetzt werden konnte. Schorer: "Wir finden es wichtig, auf das Know-how von Baupartnern zurückzugreifen. Es wäre arrogant, ihre Arbeit übernehmen zu wollen. Es ist auch zu beobachten, dass die Begeisterung über die Fertigstellung dieses Projekts für die TT Assen auf allen Seiten groß ist."