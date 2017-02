Wagenhallen-Sanierung realisiert

Stuttgart (ABZ). – Die Stuttgarter Wagenhallen werden saniert. Oberbürgermeister Fritz Kuhn eröffnete am 13. Januar die Baustelle mit einem Baggerbiss. "Mit dem Baubeginn heute können wir die Wagenhallen auf Dauer für Kunst und Kultur in Stuttgart erhalten", sagte Kuhn. "Ein Ort für vielschichtige Nutzungen – das ist etwas das wir brauchen; das braucht die Stadtgesellschaft." Beauftragt mit der Sanierung der ehemaligen Lokomotiv-Remise ist das Stuttgarter Architekturbüro Atelier Brückner. "Nun kann es losgehen", freut sich der leitende Architekt Michel Casertano, der mit seinem Projektteam die Ausführungsplanung detailgenau vorbereitet hat. Das Architektenbüro plant, die ursprüngliche Gestalt der Wagenhallen aus dem bestehenden Ensemble herauszuschälen, die verschiedenen Zeitschichten ablesbar zu machen und die gewachsene, historisch begründete Struktur mit den aktuellen Nutzungen in Einklang zu bringen. Die Originalsubstanz werde dabei behutsam restauriert, historische Spuren werden freigelegt und die lebendigen Oberflächen beibehalten. Kontrastierend zum historischen Stahltragwerk und den Außenmauern aus Backstein treten in Materialwahl und Ausführung die notwendigen neuen Einbauten und baulichen Ergänzungen.

Die historischen Wagenhallen bestehen aus vier hintereinander liegenden Satteldachhallen zunehmender Breite. Ende des 19. Jahrhunderts gebaut, um den damaligen Hauptbahnhof zu entlasten, dienten sie zunächst Lokomotiven und später Bussen als Unterstand. Sie wurden dort gewartet und repariert. Mehrfach umgebaut und ergänzt, etablierten sich von 2003 an kulturelle Nutzungen in den Wagenhallen.