Für E-Highway im Norden 14 Millionen Euro vom Bund

Reinfeld (dpa). – Mit 14 Mio. Euro fördert der Bund die geplanten Tests von Elektro-Lastwagen auf der A1 zwischen Reinfeld und Lübeck. Die Förderzusage überbrachte Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth jetzt an Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) in Reinfeld auf dem Betriebshof einer Spedition, die an dem Vorhaben mitwirkt. Ab Anfang 2019 sollen Laster mit Strom aus einer Oberleitung auf einer 6-km-Strecke fahren. Der zweite Testabschnitt in Deutschland ist auf der A5 zwischen Darmstadt und dem Frankfurter Flughafen.