25.10.2016 - 10:09 Für Kita-Kinder Aufruf des Handwerks zur Mitmach-Aktion

Berlin (ABZ). – Die Mitmach-Aktion des Handwerks "Hand in Hand durch unseren Ort" lädt Kita-Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren zusammen mit ihren Erziehern ein, Handwerksbetriebe in ihrer Region zu besuchen und die Vielfalt der Handwerksberufe kennenzulernen. An der Seite eines "echten" Handwerkers oder einer "echten" Handwerkerin sammeln die Kita-Kinder Eindrücke...