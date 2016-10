Ruhstorf (ABZ). – Bereits seit Anfang Juni 2016 ist Motoren Stangl mit Sitzin Eichendorf (Landkreis Dingolfing-Landau) neuer Hatz Servicepartner. Zuvor hatte Christian Sauer aus Johanniskirchen-Emmersdorf den Motorenhersteller aus Ruhstorf a. d. Rott als erste Anlaufstelle für Wartung, Reparatur und Ersatzteile im Heimatgebiet vertreten. Sauer will kürzer treten und übergab daher seine Hatz Vertretung an den gelernten Landmaschinenmechaniker Martin Stangl. Die bestehenden Kunden von Christian Sauer wurden bereits per Post über den Wechsel informiert. Schon seit geraumer Zeit war Stangl nebenberuflich für Christian Sauer tätig und konnte so viel Erfahrung speziell in der Wartung, Reparatur und Instandsetzung von Hatz Dieselmotoren sammeln.



Darüber hinaus profitiert er von über 20 Jahren Berufserfahrung in Werkstatt und Kundendienst für Baumaschinen, Lkw und Gabelstapler. Klassische luftgekühlte Motoren sind daher bei ihm genau so in den besten Händen wie moderne Common-Rail-Diesel, wie bspw. die neue Hatz H-Serie.