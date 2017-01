Quakernack setzt auf Doosan Kettenbagger

Bielefeld (ABZ). – Die Quakernack Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG aus Bielefeld erweitert ihren Fuhrpark um sieben Kettenbagger der Marke Doosan. Ausschlaggebend waren die guten Erfahrungen ihrer Subunternehmer mit Baumaschinen von Doosan und der ausgezeichnete Service vom Doosan-Händler Kraemer Baumaschinen GmbH & Co. KG aus Rheda-Wiedenbrück.

Schon seit längerem waren den Mitarbeitern von Quakernack die Doosan Maschinen aufgefallen, die einige ihrer Subunternehmer auf den Baustellen im Einsatz hatten. Vor allem waren die guten Erfahrungen, von denen die Bediener berichteten, einer der Gründe, Doosan bei der anstehenden Neuanschaffung von Kettenbaggern in der 14 und 34-t-Klasse mit in ihrem Entscheidungsprozess zu berücksichtigen. Dazu Jan Möllmann, einer der Quakernack-Geschäftsführer: "Natürlich haben wir in unserem Entscheidungsprozess auch Maschinen anderer Hersteller mit einbezogen, doch nach intensiven Vergleichen und Gesprächen mit den Händlern, haben wir uns letztendlich doch für die Doosan-Maschinen entschieden. Sie konnten durch ihre Leistungsfähigkeit und einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. Auch das professionelle Auftreten und der persönliche Kontakt zu Kraemer Baumaschinen haben uns ein gutes Gefühl gegeben." Am Ende stand die Bestellung von drei Kettenbaggern Doosan DX140LC-3 und vier Doosan DX340LC-5, die im November ausgeliefert wurden.

Gesucht hatte das Unternehmen nach Maschinen, die vorwiegend bei dem Anlegen und Gestalten der Außenanlagen von Logistikzentren, einem der derzeitigen Tätigkeitsschwerpunkte von Quakernack, zum Einsatz kommen sollten. Hierbei gilt es große Mengen Erdreich zu bewegen. Der DX340LC-5 bietet bei einem Betriebsgewicht von rund 36 t mit seinem leistungsfähigen Scania-5-Zylinder-Dieselmotor vom Typ DC9 mit einer Ausgangsleistung von 237 kW bei 1800 U/min die ideale Kombination aus Kraft und Kraftstoffeffizienz. Auch der DX140LC-3 ist mit seinem Betriebsgewicht von 14 t und seinem geringen Kraftstoffverbrauch äußerst effizient. Das konnten auch die von Kraemer zur Verfügung gestellten Vorführmaschinen unter Beweis stellen.