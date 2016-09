Nürnberg (ABZ). – Nach vier erfolgreichen Messetagen ging am 17. September die 22. GaLaBau in Nürnberg zu Ende: Mehr als 64 000 Fachbesucher kamen, um sich über Produkte und Trends für das Planen, Bauen und Pflegen mit Grün zu informieren. Erfreulich war aus Sicht der Messe vor allem die gestiegene Internationalität der Veranstaltung. Die grüne Branche boomt und mit ihr gedeit auch die GaLaBau in Nürnberg zusehends. In diesem Jahr freute sich die Messe vor allem über das gestiegene Interesse aus dem Ausland. So war auf Ausstellerseite diesmal gut jedes vierte Unternehmen international, heißt es von Seiten der Messe. Verglichen mit 2014 betrug hier das Plus an Internationalität 10 %.



Bei den Besuchern sei jeder Zehnte aus dem Ausland ins spätsommerliche Nürnberg angereist, unter anderem aus Österreich, Polen und Italien. Stefan Dittrich, Abteilungsleiter GaLaBau, resümiert zufrieden: "Die Stimmung auf der GaLaBau 2016 war einfach großartig: volle Hallen und intensive Verkaufsgespräche. Die GaLaBau hat ihrem Namen als grüner Branchentreff wieder alle Ehre gemacht."



Dieses Mal stellten 1321 Unternehmen in 13 Messehallen aus. Als ideeller Träger der GaLaBau freut sich der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL), Bad Honnef, über die begeisterte Stimmung bei den Ausstellern und den vielen Besuchern während der vier Messetage. "Die GaLaBau hat unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen. Es hat sich wieder gezeigt: Nürnberg ist der Treffpunkt der grünen Branche. Nur hier können sich Fachbesucher und Journalisten aus dem In- und Ausland über die neuesten Entwicklungen und Innovationen in der Branche des Garten- und Landschaftsbaus umfassend informieren und sich vom Know-how und der Leistungsfähigkeit der Branche überzeugen", so Ursula Heinen-Esser, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. "Wir sind jetzt alle gespannt, wie die Bewertungen durch die Aussteller und Messebesucher aussehen werden. Eines ist aber sicher: Für uns als Branchenverband war die GaLaBau 2016 ein voller Erfolg", fügt Heinen-Esser an.