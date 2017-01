16.01.2017 - 11:24 Gebrauchtmaschinen online ersteigern

Gorinchem/Niederlande (ABZ.) – Anfang Februar bietet die Van Beusekom B.V. mit Sitz in Baarn/Niederlande gebrauchte Bagger und Maschinen sowie klassische Traktoren und weitere landwirtschaftliche Fahrzeuge im Rahmen einer Online-Versteigerung an. Interessenten können die Maschinen am 4. Februar 2017 von 10.00 bis 16.00 Uhr an folgender Adresse besichtigen: Spijksedijk 46 in...