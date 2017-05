01.06.2017 - 14:24 Gedächtniskirche droht Verfall

Berlin (dpa). – Die Gedächtniskirche in Berlin droht laut einer Initiative aus Bürgern, Politikern und Kirchenvertretern der Verfall, wenn nicht in den kommenden Jahren mehr Geldmittel zusammenkommen. Die Gemeinde könne die Investitionen nicht alleine tragen. Dafür sind in den kommenden 15 Jahren Investitionen von 10 Mio. Euro nötig. Ein großer Teil müsste in die Sanierung des...