Nachwuchszentrum bekommt Neubau

An der Fassade des neuen Stadions nutzten die Monteure Hebebühnen des Vermieters AFI, um die Fassadenelemente anzubringen.

München (ABZ). – Der FC Bayern München investiert in seine Zukunft: Bis Sommer 2017 entsteht an der Ingolstädter Straße auf 30 ha mit dem neuen Nachwuchsleistungszentrum für rund 70 Mio. Euro ein neues Vorzeige-Projekt. Die Nachwuchskicker des Rekordmeisters können sich in Sichtweite der Allianz Arena auf acht Fußballplätze, ein kleines Stadion für ca. 2500 Besucher, eine 200 Zuschauer fassende Multifunktionshalle sowie ein Klubhaus mit Fanshop freuen. Herzstück des Baus wird ein modernes, voll ausgestattetes Jugend-Internat mit 35 Apartments sein.

Beim Bau kommen in verschiedenen Bereichen diverse Hebebühnen des deutschlandweit aktiven Vermieters AFI GmbH zum Einsatz. Deren Münchener Niederlassung befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Baustelle. Für die Arbeiten an der Außenfassade des neuen Stadions wurden Geräte benötigt, die zum einen eine große Arbeitsfläche bieten und zum anderen über eine hohe Tragkraft verfügen. Gemeinsam mit dem Kunden entschied man sich für die dieselbetriebene Scheren-Arbeitsbühne des Herstellers Skyjack mit einer maximalen Hubhöhe von 14,50 m.

Das Modell mit der Bezeichnung S145D zeichnet sich durch eine groß dimensionierte Plattform mit Maßen von 3,56 x 1,80 m aus. Durch zwei seitliche Ausschübe lässt sie sich auf eine Länge von knapp 6 m vergrößern und bietet damit noch mehr Platz. Rechnet man die Armlänge noch hinzu, dann deckt diese Scheren-Arbeitsbühne einen horizontalen Arbeitsbereich von fast 7 m ab. Damit kann ein relativ langes Teilstück der Fassade bearbeitet werden, ohne dass die Arbeit unterbrochen oder die Bühne bewegt werden muss.

Mit einer Breite von 1,80 m bietet die Bühne zudem eine große Arbeitsfläche, auf der die Monteure viel Raum zum Abstellen von Werkzeugen und Arbeitsmaterialien haben. Das sei nicht nur komfortabel, sondern erhöhe auch die Arbeitssicherheit, so das Unternehmen. Denn mehr Platz bedeute auch weniger Stolperfallen. Dass neben den Personen auch viele Materialien mit in die Höhe genommen werden können, dafür sorgt die große Tragkraft der Scheren-Arbeitsbühne von 680 kg. Dadurch, dass die Monteure vom Boden seltener Nachschub holen müssen, kann schneller und flexibler gearbeitet werden.

Neben dieser AFI-Arbeitsbühne kommen auf der Baustelle auch noch weitere Bühnen dieses Vermieters zum Einsatz. U. a. ist die Scheren-Arbeitsbühne S117D, eine Diesel-Bühne mit einer Hubhöhe von 11,70 m, sowie die elektrischen Scheren-Arbeitsbühnen S099E und S081E mit 9,90 m bzw. 8,10 m Hubhöhe, vor Ort.