03.06.2017 - 15:25 Gemeinsame Sache Neigungsfunktion automatisiert

Wertheim (ABZ). – In Zusammenarbeit mit dem weltweit führenden Tiltrotator-Hersteller Engcon hat Leica Geosystems die Auto-Tilt-Funktion "iXE CoPilot" entwickelt. In Kombination mit einem 3D-Baggersystem, Engcons Steuerungssystem DC2 und des Rotationssensors ePS (engcon Positioning System) wird so die Neigungsfunktion des Engcon-Tiltrotators automatisiert. "Wir sind sehr stolz...